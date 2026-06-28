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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر كرتونة البيض البلدي وأسعار 8 سلع أخرى.. تفاصيل

أسعار السلع اليوم الأحد في الأسواق
أسعار السلع اليوم الأحد في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 28 يونيو 2026، حالة من التباين، إذ انخفضت أسعار عدد من السلع أبرزها المكرونة والعدس وزيت الذرة والشاي، في حين ارتفعت أسعار 8 سلع أخرى على رأسها السكر والفول والدقيق والزيوت، بينما سجلت أسعار البيض أداءً متباينًا بين تراجع سعر الكرتونة وارتفاع أسعار البيض البلدي والبيضة الواحدة.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض تباينًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض متوسط 97.69 جنيه، منخفضة بقيمة 0.54 جنيه، 

فيما ارتفعت كرتونة البيض البلدي إلى 126.03 جنيه بزيادة 2.83 جنيه.

كما بلغ سعر البيضة البيضاء 4.54 جنيه بارتفاع 0.48 جنيه، 

سعر البيض اليوم

وسجلت البيضة الحمراء 4.73 جنيه بزيادة 0.59 جنيه، بينما وصل سعر البيضة البلدي إلى 5.21 جنيه، مرتفعًا بقيمة 0.33 جنيه

السلع التي سجلت انخفاضًا اليوم

المكرونة المعبأة (400 جرام) تراجعت بقيمة 6.63 جنيه لتسجل 22.34 جنيه.

الشاي انخفض بقيمة 3.17 جنيه ليسجل 245.13 جنيهًا للكيلو.

العدس الصحيح تراجع بقيمة 2.59 جنيه ليسجل 67.34 جنيهًا للكيلو.

زيت الذرة انخفض بقيمة 2.29 جنيه ليسجل 119.20 جنيهًا للتر.

العدس الأصفر المعبأ تراجع بقيمة 1.70 جنيه ليسجل 67.20 جنيهًا للكيلو.

المكرونة المعبأة (كيلو) انخفضت بقيمة 0.65 جنيه لتسجل 28.32 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض تراجعت بقيمة 0.54 جنيه لتسجل 97.69 جنيه.

الأرز المعبأ انخفض بقيمة 0.15 جنيه ليسجل 34.70 جنيهًا للكيلو.

السلع الأساسية

شاي العروسة (40 جم) تراجع بقيمة 0.08 جنيه ليسجل 11.02 جنيه.

شاي ليبتون (40 جم) تراجع بقيمة 0.08 جنيه ليسجل 12.88 جنيه.

السلع التي سجلت ارتفاعًا اليوم

كرتونة البيض البلدي ارتفعت بقيمة 2.83 جنيه لتسجل 126.03 جنيه.

زيت عباد الشمس ارتفع بقيمة 1.96 جنيه ليسجل 102.29 جنيهًا للتر.

الفول المعبأ ارتفع بقيمة 1.42 جنيه ليسجل 63.31 جنيهًا للكيلو.

الفول المجروش ارتفع بقيمة 1.38 جنيه ليسجل 64.33 جنيهًا للكيلو.

السكر المعبأ ارتفع بقيمة 0.96 جنيه ليسجل 36.02 جنيهًا للكيلو.

المكرونة السائبة ارتفعت بقيمة 0.96 جنيه لتسجل 26.94 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع بعد التخفيض

زيت عباد الشمس (الأصناف المتنوعة) ارتفع بقيمة 0.75 جنيه ليسجل 101.08 جنيهًا للتر.

الدقيق المعبأ ارتفع بقيمة 0.54 جنيه ليسجل 26.80 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية في الأسواق سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كرتونة البيض اليوم البيض البلدي

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