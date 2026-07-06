محطة بوشهر.. تحرك روسي جديد في المشروع النووي الإيراني

أعلن رئيس شركة روس آتوم ​الروسية الحكومية ​للطاقة النووية، اليوم ⁠الإثنين، اعتزام ​الشركة ​إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية ​الإيرانية اعتبارا ​من منتصف يوليو الجاري، وفقا لتصريحاته لوكالة ​أنباء “إنترفاكس”.

وكانت ‌روس ⁠آتوم- التي تقوم بتشييد وحدتين جديدتين في ​بوشهر- ​قد ⁠أجْلت مئات الموظفين؛ بعد ​أن ​أطلقت ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على ⁠إيران ​في ​28 فبراير 2026.

يأتي ذلك في ظل توقف الحرب، حيث بدأت إيران في تشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير الماضي بضربة أمريكية إسرائيلية.

وشهدت طهران أكبر حشود جنائزية حتى الآن، حيث اكتظت شوارع المدينة بمئات الآلاف من الناس الذين يأملون في رؤية نعش المرشد علي خامنئي.

وتعهد المشيعون بالانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل، في الوقت الذي لم يظهر مجتبى، نجل خامنئي وخليفته، علنًا منذ اغتيال والده.

وقد حضر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المعروف بمواقفه المتشددة والمثيرة للجدل، الجنازة، في ظهور نادر له بعد سنوات من القطيعة مع الزعيم الراحل.