أماكن توافر مصل الثعابين بكافة المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن توفر المصل المضاد للدغات الثعابين والعقارب على مستوى الجمهورية موكدة أن مخزون الطعوم كافي

وتقدّر منظمة الصحة العالمية حدوث نحو ٥٫٤ مليون لدغة سنويًا، منها ١٫٨ إلى ٢٫٧ مليون حالة تسمّم فعلي، وما بين ٨١ ألفًا و١٣٨ ألف وفاة، مع ثلاثة أضعاف هذا العدد إعاقات دائمة.



نقطة علمية محورية للمصل:



نحو ١٠٪ من لدغات الثعابين السامة تكون «جافّة» أي دون حقن سُمّ، وتتراوح نسبة اللدغات التي يتبعها تسمّم فعلي بين ١٢٪ و٨٧٪ بحسب النوع والظروف. وهذه الحقيقة هي الأساس العلمي الذي يبرّر أن المصل لا يُعطى آليًا لكل ملدوغ.