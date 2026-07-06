حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين

وجه المعلق العماني خليل البلوشي، رسالة قبل مواجهة منتخب مصر والارجنتين غدا في الدور ١٦ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب البلوشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إذا كان للتاريخ موعد فهو هذه المباراة، حضارة لا تعرف الانكسار وبطل جاء يدافع عن عرشه الفراعنة في مواجهة أبطال العالم وما بين البداية والنهاية يولد المجد هيا نصنع التاريخ".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.