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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خليل البلوشي : الذي علمني القرآن مصري وسيظل محفورا في ذاكرتي

خليل البلوشي
خليل البلوشي
رباب الهواري

أشاد المعلق العماني خليل البلوشي بالدور الكبير الذي لعبه المصريون في مسيرته التعليمية والمهنية، مؤكدًا أن فضلهم يمتد من مقاعد الدراسة إلى عالم الإعلام الرياضي، في كلمات حملت الكثير من التقدير والامتنان لمصر وأبنائها.

وقال البلوشي إن أول من علمه القرآن الكريم كان معلمًا مصريًا، مضيفًا أن معلمي المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء كانوا أيضًا من مصر، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في تكوينه العلمي والثقافي منذ الصغر.

وأكد أن هذه المرحلة صنعت جزءًا مهمًا من شخصيته، مشيرًا إلى أن ما تلقاه من العلم والمعرفة على أيدي المعلمين المصريين سيظل محفورًا في ذاكرته، مهما مرت السنوات.

إشادة بدور المصريين في التعليم

وأوضح المعلق العماني أن المعلم المصري كان حاضرًا بقوة في العديد من الدول العربية، وأسهم في بناء أجيال كاملة من خلال رسالته التعليمية، معتبرًا أن ما قدمه هؤلاء المعلمون لا يمكن اختصاره في كلمات أو عبارات شكر.

وأضاف: “مهما تكلمت لن أوفي المصريين حقهم”، في رسالة حملت تقديرًا واضحًا للدور الذي لعبته الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم.

مصر أساس الإعلام والتعليق الرياضي

ولم يقتصر حديث البلوشي على الجانب التعليمي، بل امتد إلى المجال الإعلامي، حيث أكد أن المصريين كانوا حجر الأساس الذي بُنيت عليه مسيرة التعليق والإعلام الرياضي في العالم العربي.

وأشار إلى أن المدارس الإعلامية المصرية قدمت أسماءً كبيرة أثرت الساحة الرياضية، وأسهمت في تطوير فن التعليق الرياضي وصناعة إعلاميين تركوا بصمة واضحة في الوطن العربي.

كلمات تلقى تفاعلًا واسعًا

تصريحات خليل البلوشي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته تعكس حجم التأثير الذي تركه المصريون في مختلف الدول العربية، سواء في التعليم أو الإعلام أو الثقافة.

واختتم البلوشي حديثه برسالة امتنان صادقة، مؤكدًا أن فضل المصريين عليه كبير، وأن ما قدموه له ولغيره من أجيال عربية سيظل محل تقدير واحترام، في شهادة جديدة تعكس المكانة التي يحتلها المعلم والإعلامي المصري في الوجدان العربي.

خليل البلوشي منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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