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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل التكاثر؟

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟
أسماء عبد الحفيظ

أصبح بق الفراش من أكثر الحشرات التي تثير قلق الأسر، خاصة مع تزايد الشكاوى من ظهوره داخل غرف النوم والأثاث المنزلي. ويكمن الخطر الحقيقي في أن بق الفراش يتكاثر بسرعة ويختبئ في أماكن يصعب اكتشافها، ما يجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا إذا لم يتم التعامل معه منذ اللحظة الأولى.

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟

وفي هذا الإطار، أوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن سرعة اكتشاف بق الفراش هي العامل الأهم في نجاح عملية المكافحة، مؤكدة أن التأخر في التعامل معه يمنحه فرصة للانتشار في أكثر من غرفة داخل المنزل.

كيف تعرف أن بق الفراش موجود في منزلك؟

قالت هبة محمد إن هناك علامات واضحة تشير إلى وجود بق الفراش، من أبرزها الاستيقاظ مع ظهور لدغات حمراء متقاربة على الجلد، خاصة في الذراعين أو الساقين أو الرقبة، بالإضافة إلى وجود نقاط سوداء صغيرة على المرتبة أو الوسائد، وهي فضلات الحشرة.

وأضافت أن من العلامات أيضًا ملاحظة بقع دم صغيرة على أغطية السرير، أو العثور على بقايا جلدية شفافة ناتجة عن انسلاخ الحشرة أثناء نموها، وهي مؤشرات تستدعي فحص غرفة النوم بالكامل.

لماذا يتكاثر بق الفراش بسرعة؟

بق الفراش يغزو المنازل.. كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر؟

وأشارت خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى أن أنثى بق الفراش تستطيع وضع مئات البيض خلال حياتها، كما يفقس البيض خلال فترة قصيرة في الظروف المناسبة، لذلك فإن تجاهل وجود الحشرة لبضعة أسابيع فقط قد يؤدي إلى انتشارها في المراتب والكنب والستائر وحتى داخل الشقوق الخشبية.

وأكدت أن بق الفراش يخرج غالبًا ليلًا ليتغذى على دم الإنسان، ثم يعود سريعًا إلى أماكن اختبائه، وهو ما يصعب اكتشافه في البداية.

أكثر الأماكن التي يختبئ فيها بق الفراش

أوضحت هبة محمد أن بق الفراش يفضل الاختباء في الأماكن الضيقة والدافئة، ومن أشهرها:

  • حواف المراتب.
  • قواعد الأسرة الخشبية.
  • شقوق الأثاث.
  • خلف اللوحات وإطارات الصور.
  • الأرائك والكنب.
  • الستائر السميكة.
  • الحقائب بعد السفر.
  • المفروشات المخزنة لفترات طويلة.

لذلك تنصح بفحص هذه الأماكن جيدًا عند الاشتباه في وجود بق الفراش.

كيف تتخلص من بق الفراش بسرعة؟

أكدت خبيرة الاقتصاد المنزلي أن القضاء على بق الفراش يتطلب تنفيذ عدة خطوات في وقت واحد، وتشمل:

  • غسل جميع الملاءات والبطاطين والوسائد بالماء الساخن، ثم تجفيفها على حرارة مرتفعة.
  • تنظيف المرتبة والأثاث بالمكنسة الكهربائية مع التخلص من محتوياتها خارج المنزل مباشرة.
  • تعريض المراتب والمخدات لأشعة الشمس إذا أمكن.
  • تنظيف جميع الشقوق والزوايا التي قد يختبئ فيها بق الفراش.
  • استخدام مبيد مخصص لمكافحة بق الفراش مع الالتزام بتعليمات الاستخدام.
  • تكرار الفحص والتنظيف بعد عدة أيام للتأكد من القضاء على البيوض التي قد تفقس لاحقًا.

أخطاء تجعل بق الفراش يعود مرة أخرى

وحذرت هبة محمد من بعض الأخطاء التي يقع فيها كثيرون، ومنها الاكتفاء برش العطور أو المطهرات، أو استخدام مبيدات غير مخصصة، أو نقل المرتبة المصابة إلى غرفة أخرى، لأن ذلك قد يساعد على انتشار بق الفراش في أنحاء المنزل.

كما نصحت بعدم شراء المراتب أو الكنب المستعمل قبل فحصه جيدًا، مع ضرورة تنظيف الحقائب بعد العودة من السفر، لأن بق الفراش قد ينتقل بسهولة عبر الأمتعة.

هل بق الفراش دليل على قلة النظافة؟

وأوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي أن هذه من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا، فوجود بق الفراش لا يعني أن المنزل غير نظيف، إذ تستطيع الحشرة الوصول إلى أي منزل عن طريق الأثاث أو الحقائب أو الملابس، ثم تبدأ في الاختباء والتكاثر.

متى يجب الاستعانة بمتخصص؟

إذا استمر ظهور بق الفراش رغم التنظيف واستخدام المبيدات المخصصة، أو انتشرت الإصابة في أكثر من غرفة، فمن الأفضل الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات، لأن لديها معدات ومواد فعالة تساعد في الوصول إلى أماكن اختباء الحشرة والقضاء عليها بشكل أكثر كفاءة.

بق الفراش بق الفراش يغزو المنازل كيف تتخلص منه بسرعة قبل أن يتكاثر أكثر الأماكن التي يختبئ فيها بق الفراش المفروشات المخزنة لفترات طويلة مكافحة الحشرات أماكن اختباء الحشرة والقضاء

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