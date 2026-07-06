إسرائيل تشعل أزمة مع الأردن .. خلاف على اتفاقية المياه يهدد معاهدة السلام

أفادت هيئة البث العبرية "كان"، يوم الاثنين بأن إسرائيل في طريقها لاشعال أزمة مع الأردن، حيث ترفض تجديد اتفاقية إضافة المياه التي رُبطت أهم بنودها باتفاقية السلام، والتي بموجبها تحصل الأردن على المزيد من المياه بخصم.

وأشارت "كان" إلى أن هناك غضب في الأردن من هذا الأمر لأن قضية المياه مهمة جداً - وهي جزء من اتفاقية السلام.

يذكر أن الأردن أبرمت اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1994 وعرف باتفاق "وادي عربة" وأصبحت بذلك ثاني دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب بعد مصر التي أبرمت الاتفاق في نهاية عقد السبعينيات.