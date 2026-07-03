الأردن وقطر يرسلان الطائرة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسيير الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني-القطري إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محملة بـ26 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق في فنزويلا.

وتضم شحنة المساعدات مستلزمات طبية متخصصة، ومواد إغاثية وغذائية، إلى جانب معدات وتجهيزات لدعم أعمال فريق البحث والإنقاذ الأردني، بهدف تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المنكوبة.

وكانت أولى طائرات الجسر الجوي قد وصلت إلى كاراكاس في وقت سابق، محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية، في إطار التعاون بين الأردن وقطر لدعم المتضررين من الزلزال.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن استمرار الجسر الجوي يعكس التعاون بين الأردن وقطر في تنفيذ العمليات الإنسانية والإغاثية، ودعم الدول المتضررة من الكوارث والأزمات.