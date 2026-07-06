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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن وأوزبكستان تدعوان لدعم خفض التصعيد بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

الأردن وأوزبكستان تدعوان لدعم خفض التصعيد بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
الأردن وأوزبكستان تدعوان لدعم خفض التصعيد بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف، ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما في ضوء مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وتناول الجانبان - خلال مباحثات عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم /الإثنين/- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شددا على أهمية تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام ودون عوائق، بما يضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع التأكيد على دعم الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، استنادا إلى خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى أوزبكستان ولقائه الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في أغسطس 2025.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية، مؤكدين العمل على إنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات التجارة، والاقتصاد، والزراعة، والمياه، والصحة، والطاقة، والسياحة، والثقافة، والاستثمار، والدفاع، تمهيدًا لتوقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي إلى الأردن قبل نهاية العام.
وأشار الجانبان إلى الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية، والذي تضمن إعفاء مواطني البلدين من متطلبات التأشيرة، وتسيير خط طيران مباشر بين عمان وطشقند، إلى جانب تأسيس مجلس الأعمال الأردني- الأوزبكي المشترك، والتحضير لعقد منتدى الأعمال المشترك لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين القطاع الخاص.
واتفق الوزيران كذلك على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري، لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى استمرار التنسيق في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي.
كما زار الصفدي مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية في أوزبكستان، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والحضاري بين البلدين.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف الجهود الدولية الرامية تعزيز الأمن والاستقرار العاصمة الأوزبكية طشقند

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