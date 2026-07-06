رغم تراجعه اليومي.. الذهب في السعودية يربح أكثر من 15 ريالًا خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 مقارنة بتعاملات أمس، لتواصل خسائرها اليومية، إلا أنها لا تزال تسجل مكاسب أسبوعية ملحوظة مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بأكثر من 15 ريالًا خلال أسبوع.

الخسائر اليومية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 500.64 ريال اليوم، مقابل 504.40 ريال أمس، ليسجل تراجعًا قدره 3.76 ريال.

كما تراجع عيار 21 إلى 438.06 ريال مقابل 441.35 ريال أمس، بخسارة 3.29 ريال، فيما انخفض عيار 18 بقيمة 2.82 ريال، وعيار 14 بنحو 2.19 ريال.

المكاسب الأسبوعية

وعلى الرغم من التراجع اليومي، لا يزال الذهب يحتفظ بمكاسب أسبوعية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 500.64 ريال اليوم، مقارنة بـ485.42 ريال في الإثنين 29 يونيو، محققًا زيادة بلغت 15.22 ريالًا خلال أسبوع.

كما ارتفع سعر عيار 21 من 424.74 ريالًا إلى 438.06 ريالًا، بزيادة 13.32 ريالًا للجرام خلال الفترة نفسها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24: 500.64 ريالًا.

عيار 21: 438.06 ريالًا.

عيار 18: 375.48 ريالًا.

عيار 14: 292.04 ريالًا.

كما سجلت أوقية الذهب 15,571.66 ريالًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات) 3,504.48 ريالًا.