قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين
القط نيمبوس يمنح مصر الأفضلية.. توقع مثير قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال
إنفانتينو: فيفا مؤسسة مستقلة.. ولا علاقة لترامب بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي
غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
أجهزة تكييف وتلفزيون.. شاب يشترك مع أصدقائه ويسرق منزل والده في حلوان
الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين
تقارير: العواصف والأمطار قد تؤخر انطلاق مباراة مصر والأرجنتين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم تراجعه اليومي.. الذهب في السعودية يربح أكثر من 15 ريالًا خلال أسبوع

خسائر يومية ومكاسب أسبوعية .. أسعار الذهب في السعودية اليوم
خسائر يومية ومكاسب أسبوعية .. أسعار الذهب في السعودية اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 مقارنة بتعاملات أمس، لتواصل خسائرها اليومية، إلا أنها لا تزال تسجل مكاسب أسبوعية ملحوظة مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بأكثر من 15 ريالًا خلال أسبوع.

الخسائر اليومية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 500.64 ريال اليوم، مقابل 504.40 ريال أمس، ليسجل تراجعًا قدره 3.76 ريال.

كما تراجع عيار 21 إلى 438.06 ريال مقابل 441.35 ريال أمس، بخسارة 3.29 ريال، فيما انخفض عيار 18 بقيمة 2.82 ريال، وعيار 14 بنحو 2.19 ريال.

المكاسب الأسبوعية

وعلى الرغم من التراجع اليومي، لا يزال الذهب يحتفظ بمكاسب أسبوعية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 500.64 ريال اليوم، مقارنة بـ485.42 ريال في الإثنين 29 يونيو، محققًا زيادة بلغت 15.22 ريالًا خلال أسبوع.

كما ارتفع سعر عيار 21 من 424.74 ريالًا إلى 438.06 ريالًا، بزيادة 13.32 ريالًا للجرام خلال الفترة نفسها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24: 500.64 ريالًا.

عيار 21: 438.06 ريالًا.

اسعار الذهب اليوم

عيار 18: 375.48 ريالًا.

عيار 14: 292.04 ريالًا.

كما سجلت أوقية الذهب 15,571.66 ريالًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات) 3,504.48 ريالًا.

الذهب أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر الجنيه الذهب السعودي سعر عيار ٢٤ في السعودية اليوم سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

نائب وزير الصحة: نحرص على توظيف كل دولار بالشكل الأمثل وعدم إهدار الموارد

الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

خطة مبتكرة تفتح أبواب "متحف التحرير" لعهد جديد في ذكراه الـ 125

البابا تواضروس والسفراء الجدد

خلال لقاء السفراء الجدد .. البابا تواضروس يتناول تاريخ مصر والعلاقات مع كنائس العالم والأزهر

بالصور

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الدلو حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكاسب مالية وجهود تؤتي ثمارها

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 .. الحظ يدعم خطواتك نحو النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد