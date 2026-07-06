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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على النبطية الفوقا جنوبي لبنان

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ المناطق الجنوبية في لبنان شهدت خلال الساعات الماضية تصعيداً في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة النبطية الفوقا، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء في جنوب لبنان، إلى جانب اعتداءات أخرى استهدفت عدداً من البلدات، من بينها بلدة كفر تبنيت، التي تعرضت لعمليات تفخيخ وتفجير لعدد من المنازل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد ضرورة تدخل الدول الصديقة والشقيقة للبنان لمنع استمرار تغيير ملامح البلدات الجنوبية، كما وجه التحية إلى البلدات الحدودية الجنوبية، ولا سيما البلدات المسيحية، التي نفت ما أورده رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب عدد منها الانضمام إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن بري أشاد بهذا الموقف وعدّه محل تقدير.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد، في تصريحات اليوم، ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تنفذ ما نص عليه الاتفاق بشأن الانسحاب من عدد من البلدات الجنوبية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني فيها.

وتابع، أن عون شدد على أن خيار المفاوضات لم يكن له بديل خلال الفترة الماضية، وأنه لا بديل في المرحلة الحالية سوى مواصلة الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أُعلن عنه في واشنطن قبل عدة أيام. 

لبنان الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

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