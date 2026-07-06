بالمجان.. تنظيم الاتصالات: خدمة اطمن تمنع أي محتوى غير لائق للأطفال على الانترنت

أكد محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تفاصيل خدمة " اطمن " و"اطمن على الآخر" .

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وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الحكومة تعمل على خدمات تتيح انترنت آمن للأطفال وفي أول يوليو تم إتاحة خدمتي اطمن واطمن على الآخر ".



وتابع محمد إبراهيم :" أي ولي امر يستطيع الاشتراك في هذه الخدمات عبر شركات المحمول لتوفير انترنت آمن للأطفال ".

وأكمل محمد إبراهيم :" الخطوط باسم أولياء الأمور للتحكم في الخدمات المتواجدة ويمكن الحصول على خدمات اطمن إلكترونيا عبر تطبيقات شركات المحمول ".

ولفت محمد إبراهيم :" خدمة اطمن تمنع أي محتوى غير لائق للأطفال سواء تطبيقات أو مواقع إلكترونية ولن يظهر للأطفال في محركات البحث أي موقف مخالف او غير ملائم للأطفال سواء كان مراهنات او ألعاب بها عنف ".

وتابع محمد إبراهيم :" خدمة اطمن على الآخر بها مستويات التقييد والرقابة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي "، مضيفا:" خدمات اطمن واطمن على الآخر بالمجان حتى الآن في الفترات التجريبية

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