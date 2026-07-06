خسائر جديدة للذهب.. وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، لتواصل خسائرها مقارنة بتعاملات أمس، وفقدت مختلف الأعيرة ما بين 34 و58 جنيهًا للجرام، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب بأكثر من 400 جنيه، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالمياً.

خسائر جديدة للذهب



تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 6651 جنيهًا، بعدما سجل 6709 جنيهات في ختام تعاملات أمس، ليفقد نحو 58 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 5820 جنيهًا، مقابل 5870.38 جنيه أمس، ليسجل خسائر بلغت نحو 50.76 جنيه للجرام.

كما هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4988 جنيهًا، بعد أن سجل 5031.75 جنيه أمس، ليفقد نحو 43.50 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3880 جنيهًا، مقارنة بـ3913.58 جنيه في تعاملات أمس، بخسارة بلغت 33.83 جنيه للجرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب إلى 206869 جنيهًا، بعدما سجلت 208673.23 جنيه أمس، لتخسر نحو 1804.01 جنيه.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 46557 جنيهًا، مقابل 46963 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت 406 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 6651 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 4988 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 3880 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب: 206869 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 46557 جنيهًا.