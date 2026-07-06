يقترب من أعلى مستوى له.. الذهب يرتفع إلى 4200 دولار في تداولات بداية الأسبوع

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين 6 يوليو 2026 بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد تقرير الوظائف الأمريكي ‌الذي صدر الأسبوع الماضي وجاء أقل من المتوقع، وأدى إلى ​تراجع طفيف في ⁠التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لأسعار الفائدة.



سجل سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 4184 دولاراً للأوقية (الأونصة) بزيادة 0.22% بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت اثنين في المئة يوم ‌الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم أغسطس/آب 0.97% لتصل إلى 4165 دولاراً للأوقية.



أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو حزيران، كما تم تعديل بيانات زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، مما يشير إلى ​تباطؤ سوق العمل ودفع الأسواق المالية إلى تخفيض توقعاتها ‌بشأن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في المدى القريب.



وتبعاً لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن احتمالية ⁠رفع سعر الفائدة في سبتمبر تبلغ حوالي 55 في المئة، بانخفاض عن أكثر من 60 في المئة قبل صدور البيانات.



عادة ما ينتعش الذهب ​الذي ‌لا يدر عائداً عند انخفاض أسعار الفائدة، وستتجه أنظار ‌المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 16و17 يونيو وهو أول اجتماع لرئيس مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي كيفن ‌وارش.



وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.98 % إلى 61.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها ⁠منذ 23 يونيو.



وارتفع البلاتين في ​المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1645.05 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1275.18 دولار للأوقية، ويتجه المعدنان نحو تحقيق مكاسب ⁠يومية للمرة الرابعة على التوالي.