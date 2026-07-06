محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بحي الجمرك

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار بالعقار رقم 6 عطفة السلاوي، بنطاق حي الجمرك.

تفاصيل الانهيار

وعلى الفور، تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري معه، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن العقار مكوّن من دور أرضي و4 طوابق علوية، وصادر له قرار هدم كلي رقم 182 لسنة 2013، وأسفر الحادث عن حالة وفاة احدى قاطني العقار ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويتقدم المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وجّه محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، وصرف التعويضات المقررة لأسرة المتوفى، بما يضمن تقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي أجزاء تمثل خطورة داهمة، مع فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.