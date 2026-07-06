قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل
إعلان بٌث من القاهرة.. حماس تحلّ الهيئة الإدارية لقطاع غزة
بالأرقام.. كيف كتب نيمار اسمه في تاريخ البرازيل رغم غياب كأس العالم؟
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
الرئيس السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية
بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بحي الجمرك

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار
أحمد بسيوني

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار بالعقار رقم 6 عطفة السلاوي، بنطاق حي الجمرك.

تفاصيل الانهيار

وعلى الفور، تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري معه، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن العقار مكوّن من دور أرضي و4 طوابق علوية، وصادر له قرار هدم كلي رقم 182 لسنة 2013، وأسفر الحادث عن حالة وفاة احدى قاطني العقار ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويتقدم المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وجّه محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، وصرف التعويضات المقررة لأسرة المتوفى، بما يضمن تقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي أجزاء تمثل خطورة داهمة، مع فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسكندرية انهيار عقار حي الجمرك المهندس أيمن عطية تداعيات الحادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

قصف الاحتلال

استشهاد 4 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية جنوب لبنان

خلال التوقيع

وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا

بالصور

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد