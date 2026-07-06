محافظ الغربية يكرم فريق المجمع الطبي بطنطا.. إنجازٍ في سجل التميز الصحي

كرَّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فريق العمل بمستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا التابعة لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، وذلك تقديرًا لما حققته المستشفى من إنجاز متميز بحصولها على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في خطوة تعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتؤكد مكانتها بين المؤسسات الصحية المتميزة على مستوى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لأبناء المحافظة، خاصة وأن مستشفى المجمع الطبي أصبحت رابع مستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحي على مستوى الجمهورية تحصل على الاعتماد المبدئي، كما حققت ثاني أعلى نسبة تقييم على مستوى الجمهورية بإجمالي 93.3%، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جميع أعضاء الفريق الطبي والإداري، والحرص على الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأحدث معايير الجودة.

تحسين خدمات علاجية

ووجَّه المحافظ خالص الشكر والتقدير للدكتور كريم عبدالله بركات، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، مشيدًا بما بذله من جهود كبيرة في دعم منظومة العمل، وحرصه على توفير المناخ المناسب لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء داخل منشآت التأمين الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن الإدارة الواعية والدعم المستمر للكوادر يمثلان أحد أهم أسباب تحقيق هذا النجاح.

تحسين خدمات المواطنين

كما وجَّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي الشكر للدكتور احمد حسين سالم، مدير مستشفى المجمع الطبي بطنطا، ولجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري والعاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تقدير لكل من ساهم بإخلاص في الوصول إلى هذا المستوى المشرف، ومشددًا على أن المحافظة ستظل داعمة لكل نموذج ناجح يرفع اسم الغربية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل مؤسسات الدولة.