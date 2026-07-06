لـ "تطوير الاستثمار ودعم المصانع".. تفاصيل 3 اجتماعات متتالية لصناعة النواب غدًا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، غدًا الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان. وتستهدف الاجتماعات مراجعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبحث سبل دعم المناطق الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

ملف الصرف الصحي بأسيوط على طاولة الاجتماع الأول

تفتتح اللجنة أعمالها بالاجتماع الأول، حيث تصدرت أزمة المرافق بوجة قبلي الأجندة، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن تأخر الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمناطق الصناعية في محافظة أسيوط، لا سيما في منطقتي "عرب العوامر" و"بني غالب". ويناقش النواب ما يترتب على هذا التأخير من معوقات أمام المستثمرين وعرقلة لخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

تقنين وتطوير المنطقة الصناعية بالمنيا في الاجتماع الثاني

وفي الاجتماع الثاني، تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد، والذي يطالب فيه بضرورة توفيق أوضاع المنطقة الصناعية الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا. كما يركز الطلب على حتمية استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية الجارية وجذب رؤوس أموال جديدة.

أزمات الطاقة وتوطين الصناعة وبئر العبد تُشعل الاجتماع الثالث

ويشهد الاجتماع الثالث مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المتنوعة التي تمس الهيكل الصناعي، وجاءت كالتالي:

تحديث البيانات الصناعية: مناقشة طلب النائب الدكتور ياسر الهضيبي، بشأن تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تخدم متخذي القرار والمستثمرين، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ارتفاع تكاليف الإنتاج: النظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، حول الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج بالقطاع الخاص نتيجة زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وما أعقبه من تباطؤ اقتصادي وتأثير سلبي على معدلات الإنتاج والتنافسية، مطالباً بآليات لحماية بيئة التشغيل وتخفيف الأعباء.

استراتيجية التوطين: استعراض طلب النائب محمد فايز بركات، بشأن خطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، بهدف تقليص الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر التصنيع المحلي.

تحديات الاستثمار بسيناء:

بحث طلب النائب موسى عكريش، بشأن ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، رغم منح الأراضي بالمجان. ويعزو الطلب المشكلة إلى نقص الخدمات اللوجستية كالنقل والموانئ، وغياب الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية، مطالباً بحلول عملية لتشغيل المنطقة.