قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل
إعلان بٌث من القاهرة.. حماس تحلّ الهيئة الإدارية لقطاع غزة
بالأرقام.. كيف كتب نيمار اسمه في تاريخ البرازيل رغم غياب كأس العالم؟
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
الرئيس السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية
بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لـ "تطوير الاستثمار ودعم المصانع".. تفاصيل 3 اجتماعات متتالية لصناعة النواب غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، غدًا الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان. وتستهدف الاجتماعات مراجعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبحث سبل دعم المناطق الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

ملف الصرف الصحي بأسيوط على طاولة الاجتماع الأول

تفتتح اللجنة أعمالها بالاجتماع الأول، حيث تصدرت أزمة المرافق بوجة قبلي الأجندة، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن تأخر الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمناطق الصناعية في محافظة أسيوط، لا سيما في منطقتي "عرب العوامر" و"بني غالب". ويناقش النواب ما يترتب على هذا التأخير من معوقات أمام المستثمرين وعرقلة لخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

تقنين وتطوير المنطقة الصناعية بالمنيا في الاجتماع الثاني

وفي الاجتماع الثاني، تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد، والذي يطالب فيه بضرورة توفيق أوضاع المنطقة الصناعية الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا. كما يركز الطلب على حتمية استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية الجارية وجذب رؤوس أموال جديدة.

أزمات الطاقة وتوطين الصناعة وبئر العبد تُشعل الاجتماع الثالث

ويشهد الاجتماع الثالث مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المتنوعة التي تمس الهيكل الصناعي، وجاءت كالتالي:
تحديث البيانات الصناعية: مناقشة طلب النائب الدكتور ياسر الهضيبي، بشأن تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تخدم متخذي القرار والمستثمرين، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج: النظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، حول الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج بالقطاع الخاص نتيجة زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وما أعقبه من تباطؤ اقتصادي وتأثير سلبي على معدلات الإنتاج والتنافسية، مطالباً بآليات لحماية بيئة التشغيل وتخفيف الأعباء.
استراتيجية التوطين: استعراض طلب النائب محمد فايز بركات، بشأن خطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، بهدف تقليص الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر التصنيع المحلي.
تحديات الاستثمار بسيناء:

 بحث طلب النائب موسى عكريش، بشأن ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، رغم منح الأراضي بالمجان. ويعزو الطلب المشكلة إلى نقص الخدمات اللوجستية كالنقل والموانئ، وغياب الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية، مطالباً بحلول عملية لتشغيل المنطقة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبات الإحاطة القطاع الصناعي الاستثمار المناطق الصناعية تنافسية المنتج الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

قصف الاحتلال

استشهاد 4 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية جنوب لبنان

خلال التوقيع

وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا

بالصور

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد