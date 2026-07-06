دينية النواب تناقش غدًا ملفات استغلال أصول هيئة الأوقاف وتعظيم عوائدها

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، ومراجعة ملفات استغلال الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، إلى جانب بحث المشكلات التي تواجه المواطنين.

أرض سوق روض الفرج وآليات استثمار أراضي الوقف

تستهل اللجنة أعمالها باستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها الطلب المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة، بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول هيئة الأوقاف المصرية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا محمد السيد حسان بشأن آليات إدارة واستثمار أراضي الوقف، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يدعم أهداف التنمية ويحافظ على المال الوقفي.

بحث أسباب تعثر مشروع إسكان أوقاف شارع الترعة

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن توقف أعمال مشروع الإسكان المقام على أرض أوقاف شارع الترعة بالمرحلة الرابعة، والمنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، للوقوف على أسباب تعثر المشروع وآليات استكماله.

توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بالبحيرة

وفي اجتماع آخر، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية أحمد نجيب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبحث الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المواطنين.

استغلال أصول الأوقاف بالمحلة الكبرى

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد دود الشامي بشأن عدم استغلال أراضي وأصول هيئة الأوقاف المصرية بمدينة المحلة الكبرى في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتوفير فرص عمل للمواطنين.

مراجعة سياسات إدارة الأصول الوقفية

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خيت بشأن السياسات التي تتبعها هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية، ومدى الاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتعظيم العائد من أموال الوقف.

استثمارات هيئة الأوقاف في نادي الزمالك على طاولة اللجنة

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف المصرية في نادي الزمالك منذ عام 2010، وذلك لبحث أسباب توقف تلك الاستثمارات وآليات إعادة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية.