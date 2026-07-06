قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل
إعلان بٌث من القاهرة.. حماس تحلّ الهيئة الإدارية لقطاع غزة
بالأرقام.. كيف كتب نيمار اسمه في تاريخ البرازيل رغم غياب كأس العالم؟
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
الرئيس السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية
بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دينية النواب تناقش غدًا ملفات استغلال أصول هيئة الأوقاف وتعظيم عوائدها

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، ومراجعة ملفات استغلال الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، إلى جانب بحث المشكلات التي تواجه المواطنين.

أرض سوق روض الفرج وآليات استثمار أراضي الوقف

تستهل اللجنة أعمالها باستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها الطلب المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة، بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول هيئة الأوقاف المصرية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا محمد السيد حسان بشأن آليات إدارة واستثمار أراضي الوقف، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يدعم أهداف التنمية ويحافظ على المال الوقفي.

بحث أسباب تعثر مشروع إسكان أوقاف شارع الترعة

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن توقف أعمال مشروع الإسكان المقام على أرض أوقاف شارع الترعة بالمرحلة الرابعة، والمنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، للوقوف على أسباب تعثر المشروع وآليات استكماله.

توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بالبحيرة

وفي اجتماع آخر، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية أحمد نجيب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبحث الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المواطنين.

استغلال أصول الأوقاف بالمحلة الكبرى

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد دود الشامي بشأن عدم استغلال أراضي وأصول هيئة الأوقاف المصرية بمدينة المحلة الكبرى في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتوفير فرص عمل للمواطنين.

مراجعة سياسات إدارة الأصول الوقفية

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خيت بشأن السياسات التي تتبعها هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية، ومدى الاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتعظيم العائد من أموال الوقف.

استثمارات هيئة الأوقاف في نادي الزمالك على طاولة اللجنة

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف المصرية في نادي الزمالك منذ عام 2010، وذلك لبحث أسباب توقف تلك الاستثمارات وآليات إعادة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طلبات الإحاطة أعضاء مجلس النواب وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

دراسة أممية: آلية الكربون الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات الأردنية والعربية

قصف الاحتلال

استشهاد 4 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية جنوب لبنان

خلال التوقيع

وزير الخارجية يشهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا للتعاون في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا

بالصور

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد