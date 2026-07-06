مصرع شخص في انهيار عقار بمنطقة بحري بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، اليوم، في انهيار عقار سكني مكوّن من أرضي وأربعة طوابق، يحمل رقم 6 شارع عاطفة السلاوي المتفرع من شارع أبو وردة بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك في محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار العقار، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية، يرافقها مسؤولو حي الجمرك وضباط قسم شرطة الجمرك، إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المواطنين وتيسير أعمال الإنقاذ.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، وتبين أن المتوفى يدعى مصطفى عبد العزيز، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار صادر له قرار هدم كلي رقم 182 لسنة 2013، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الركام.

وتباشر الجهات المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الأجهزة التنفيذية في تأمين محيط العقار ورفع آثار الانهيار.