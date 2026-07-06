هدية إنسانية..طبيب يعرض عملية مجانية لطالبة متفوقة تعاني من تشوه بالعمود الفقري

أعلن الأستاذ الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، استشاري جراحة العمود الفقري، عبر حسابه على فيسبوك عن رغبته في التكفل بإجراء عملية تصليح تشوه العمود الفقري مجاناً كهدية للطالبة سميرة السيد إبراهيم، الأولى على كلية التجارة بجامعة السويس.



جاءت هذه اللفتة الإنسانية بعد انتشار قصة الطالبة سميرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نالت تعاطفاً كبيراً لتمكنها من الحفاظ على المركز الأول طوال سنوات دراستها الأربع وتكريمها من رئيس الجامعة رغم معاناتها الصحية الشديدة.

ونشر الدكتور هاني عبر صفحته الرسمية صورة لرجل كبير في السن يحمل ابنته "سميرة" على ظهره، وكتب معلقاً: ""اللي يقدر يوصل للبنوتة سميرة الجميلة المجتهدة دي اللي طالعه الأولى علي كلية التجارة يبلغها اني عايز أشوفها.



واضاف :"لو بعد الفحص لقيتها تستفيد من جراحة تصليح تشوه عمودها الفقري هعملها العملية هدية ان شاء الله".

وأوضح المنشور أن "سميرة" حصلت على المركز الأول على دفعتها بكلية التجارة، رغم التحديات التي تواجهها بسبب حالتها الصحية.



ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بالمبادرة الإنسانية للطبيب، وبتفوق الطالبة وإصرارها على استكمال تعليمها رغم ظروفها.