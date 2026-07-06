مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، طريق موشا عند مدخل شطب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

بالفحص والمعاينة تبين إصابة كلا من: محمد رفاعي حسين، 65 عاما، غيبوبة، نادية محمد عبداللاه، 74 عاما، مابعد الارتجاج، مصطفي محمد عبداللاه، 45 عاما، غيبوبة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

كما أسفر الحادث عن مصرع إيمانويل هاني صبحي، 27 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.