9.7 مليون دينار قيمة التداولات في بورصة عمان..والمؤشر يرتفع 0.17%

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في ختام تعاملات اليوم /الإثنين/ بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 3858 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 9.7 مليون دينار نحو 13.7 مليون دولار ، فيما جرى تداول 4.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3213 صفقة.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعة أكبر المكاسب بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 0.71%، تلاه القطاع المالي بارتفاع 0.27%، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.44%.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت بيانات الإغلاق تداول أسهم 94 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، بينما تراجعت أسهم 31 شركة أخرى مقارنة بإغلاقاتها السابقة.