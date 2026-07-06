ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في ختام تعاملات اليوم /الإثنين/ بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 3858 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 9.7 مليون دينار نحو 13.7 مليون دولار ، فيما جرى تداول 4.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3213 صفقة.
وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعة أكبر المكاسب بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 0.71%، تلاه القطاع المالي بارتفاع 0.27%، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.44%.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت بيانات الإغلاق تداول أسهم 94 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، بينما تراجعت أسهم 31 شركة أخرى مقارنة بإغلاقاتها السابقة.
9.7 مليون دينار قيمة التداولات في بورصة عمان..والمؤشر يرتفع 0.17%
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في ختام تعاملات اليوم /الإثنين/ بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 3858 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 9.7 مليون دينار نحو 13.7 مليون دولار ، فيما جرى تداول 4.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3213 صفقة.