السكن في مدينة الشروق 2026 .. ثلاثة كمبوندات متجاورة على واجهة طريق السويس والأسعار تبدأ من 3.2 مليون جنيه

على امتداد لا يتجاوز كيلومترين قبالة البوابة الرابعة لمدينتي، تتجاور اليوم ثلاثة مشاريع سكنية تحولت معها واجهة مدينة الشروق على طريق السويس إلى واحدة من أكثر البقاع نشاطاً في السوق العقارية شرق القاهرة.

بعد أن اجتمع فيها كمبوند الجار بريتيش ديستريكت وكمبوند مايان الشروق وكمبوند الباتيو سولا في نطاق واحد، بأسعار دخول تتدرج من 3.2 مليون جنيه حتى وحدات تتجاوز 21 مليون جنيه، وفق القوائم السعرية المعلنة من المطورين في يوليو 2026.

وتكشف بيانات المعروض على موقع الكبسولة العقارية خلال يوليو 2026 حجم الفجوة التي صنعتها المشاريع الجديدة داخل المدينة نفسها، إذ سجل متوسط سعر المتر في عموم الشروق نحو 74,650 جنيهاً.

فيما ارتفع المتوسط داخل الكمبوندات إلى 81,900 جنيه، وهي مستويات تضع الشروق في منطقة وسط على سلم أسعار شرق القاهرة بين جيرانها الأعلى والأقل سعراً.

نصف مليون ساكن ومدينة اكتمل عمرانها قبل أن تكتمل مساحتها:



تنتمي الشروق إلى مدن الجيل الثالث التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند الكيلو 37 من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتمتد جنوباً حتى طريق السويس على مساحة إجمالية تبلغ 11.9 ألف فدان، منها كتلة عمرانية قائمة تقارب 9.2 ألف فدان بحسب البيانات المنشورة على Real Estate Capsule.

ويقترب عدد سكان المدينة حالياً من 500 ألف نسمة وفق تقديرات المنصة ذاتها، وهو رقم منحها ما تفتقده مدن أحدث مثل العاصمة الإدارية، أي الكثافة السكانية الفعلية التي تشغل المدارس والمولات والعيادات على مدار اليوم.

وداخل حدود المدينة تعمل الجامعة البريطانية في مصر والجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق منذ سنوات، إلى جانب نادي هليوبوليس ونادي الشروق وشبكة مدارس دولية جعلت المدينة قبلة للأسر الباحثة عن تعليم قريب من البيت.

كما تواصل المدينة التوسع بضم مناطق جديدة، إذ أجرى جهاز تنمية مدينة الشروق في مايو 2026 القرعة العلنية الخامسة عشرة لتسكين أراضي منطقة الرابية المضافة للمدينة، في مؤشر على أن رقعة العمران فيها لم تصل بعد إلى حدودها النهائية رغم اكتمال أحيائها القديمة.

لماذا تحولت واجهة طريق السويس إلى مركز ثقل المدينة الجديد

نشأت الشروق تاريخياً حول مدخلها الشمالي من ناحية طريق الإسماعيلية، غير أن خريطة الطلب انقلبت خلال السنوات الأخيرة لصالح الجهة المقابلة.

فواجهة طريق السويس صارت الأقرب لثلاث جهات تستقطب الوظائف والحركة اليومية دفعة واحدة، وهي مدينتي بخدماتها التجارية الضخمة، والمستقبل سيتي التي تتمدد شرقاً، والعاصمة الإدارية الجديدة التي يصل إليها العاملون من هذا المحور في نحو عشر دقائق بحسب ما تورده صفحات المشاريع المطلة عليه.

ويضاف إلى ذلك محور جمال عبد الناصر ومحور السادات اللذان ربطا هذه الواجهة بشبكة الطرق الإقليمية، فصار قاطن الكمبوندات الجديدة يتحرك نحو القاهرة الجديدة أو مصر الجديدة دون المرور بقلب المدينة القديم.

المطورون قرأوا التحول مبكراً، والنتيجة أن المشاريع الثلاثة الأحدث في الشروق اصطفت كلها على هذا الشريط تحديداً، وبعضها يلاصق بعضها جداراً بجدار.

ثلاثة مشاريع متجاورة بثلاث فلسفات بيع مختلفة

التجاور الجغرافي بين المشاريع الثلاثة لم يمنع كل مطور من الذهاب إلى شريحة مختلفة تماماً، حتى صار الشريط الواحد يغطي وحده معظم درجات سلم الأسعار في شرق القاهرة.

الجار بريتيش ديستريكت.. جامعة داخل الأسوار وأقل سعر دخول

يقدم كمبوند الجار الشروق ( Aljar British District) أقل تذكرة دخول بين الثلاثة، إذ تبدأ أسعار مرحلة يورك المطروحة حالياً من 3.2 مليون جنيه لشقة غرفة واحدة بمساحة 64 متراً.

وتصل شقق الغرفتين بمساحات 95 حتى 115 متراً إلى 6.25 مليون جنيه، فيما تسجل شقق الثلاث غرف بمساحات 130 حتى 190 متراً نحو 7.5 مليون جنيه، بسعر متر يتراوح بين 47 و65 ألف جنيه شاملاً التشطيب الكامل بالتكييفات ووحدات المطبخ، وفق أسعار يوليو 2026.

ويمتد المشروع على 70 فداناً خصص منها 25 فداناً للخدمات، وتحتفظ الكتلة السكنية بنسبة بناء لا تتجاوز 20% من الأرض. والورقة الرابحة هنا تعليمية بالأساسز.

فالمشروع أول كمبوند في شرق القاهرة يضم جامعة بريطانية معتمدة داخل أسواره بالشراكة مع جامعة أستون (Aston University) المتخصصة في العلوم الطبية، إلى جانب مجمع طبي ومول تجاري.

وتتولى شركة بنيان التنفيذ بتصميم للمهندس رائف فهمي وإدارة فندقية تحت إشراف كونكورد السلام، بينما يمتد السداد بمقدم 10% وتقسيط على 7 سنوات، مع تسليم متعاقد عليه بنهاية 2028.

ويحسب لشركة الجار للتطوير العقاري، التي عملت سابقاً باسم فالوري، سابقة أعمال تشمل فالوري شيراتون وقرية أورلاندو في العين السخنة.

مايان الشروق.. وحدات تُسلم خلال شهور في سوق يبيع على الخريطة

يذهب كمبوند مايان الشروق من شركة STM إلى معادلة معاكسة لسائد السوق، فبدلاً من البيع على الخريطة والتسليم بعد سنوات، يطرح المشروع وحدات قابلة للمعاينة على الطبيعة قبل التعاقد وتسليم يتراوح بين 6 و9 شهور فقط.

الشركة نفسها بدأت نشاطها في السوق المصرية أواخر 2023 تحت اسم سبيس تانك في مجال إدارة المنشآت، ثم دخلت التطوير السكني بنموذج يقوم على التنفيذ المتقدم قبل الطرح، وطبقته أولاً في كمبوند مايان القاهرة الجديدة على 48 فداناً بطريق السويس.

وتبدأ أسعار شقق الغرفتين بمساحات 100 حتى 110 أمتار من 5.7 مليون جنيه، وشقق الثلاث غرف بمساحات 120 حتى 150 متراً من 7 ملايين جنيه، بسعر متر يبدأ من 57 ألف جنيه وجدية حجز 50 ألف جنيه، مع مقدم 10% وأطول فترة سداد بين المشاريع الثلاثة عند 10 سنوات، بحسب القائمة المعلنة في يوليو 2026.

وتمتد أرض المشروع على 60 فداناً أمام مدينتي مباشرة بواجهة تقارب الكيلومتر على طريق السويس، بعمارات من أرضي وستة أدوار تغطي الواجهات الزجاجية 30% منها، ومنطقة تجارية على فدانين وكلوب هاوس ومسجد داخل الأسوار.

الباتيو سولا.. لافيستا تدخل المدينة من الفئة الأعلى

تدخل لافيستا للتطوير العقاري بكمبوند الباتيو سولا ضمن سلسلة الباتيو التي تحمل توقيع الشركة في أكثر من مدينة، وتضيف إليها هنا هوية مستوحاة من النور على حد وصف المطور.

ويقف المشروع على قمة أسعار الحي بلا منازع، إذ تبدأ شقق الغرفتين بمساحة 123 متراً من 7.9 مليون جنيه، وشقق الثلاث غرف بمساحات 154 حتى 208 أمتار من 9.9 مليون جنيه.

ويتوفر أسعار البنتهاوس بمساحة تبدأ من 123 مترا مع رووف بمساحة 40 مترا بسعر 10.3 جنيه ، لتصل إلي مساحة 168 مترا بسعر 12.1 جنيه.

وتصعد الوحدات الأرضية ذات الحدائق الخاصة إلى نطاق 8.3 حتى 10.5 مليون جنيه، قبل أن تبلغ الدوبلكسات بمساحة 360 متراً سقف الشريط كله عند 21.2 مليون جنيه بأسعار يوليو 2026.

وتسلم الوحدات نصف تشطيب على عكس جاريها، وهو خيار تفضله شريحة من المشترين تريد صياغة التشطيب على ذوقها في الفئات السعرية الأعلى.

ويوازن نظام السداد الفارق السعري بأقل مقدم بين الثلاثة عند 5% وتقسيط على 8 سنوات مع خيار يمتد إلى 10، فيما تقوم وحداته على 40 فداناً لا تتجاوز نسبة البناء فيها 20% لصالح المسطحات المفتوحة، وتطرح لافيستا منه حالياً مرحلة أولى محدودة الوحدات.

أربعة فروق تحسم المفاضلة قبل التوقيع

قراءة القوائم السعرية الثلاث جنباً إلى جنب تختصر القرار في أرقام يمكن وزنها مباشرة، والأسطر التالية ترتب أبرز الفروق بأسعار يوليو 2026 في تسلسل ثابت يشمل سعر البداية ثم التشطيب ثم السداد ثم موعد التسليم.

الجار بريتيش ديستريكت : البداية من 3.2 مليون جنيه، كامل التشطيب بالتكييفات والمطبخ، مقدم 10% وتقسيط 7 سنوات، التسليم بنهاية 2028

مايان الشروق : البداية من 5.7 مليون جنيه، وحدات جاهزة للمعاينة على الطبيعة، مقدم 10% وتقسيط 10 سنوات، التسليم خلال 6 إلى 9 شهور

الباتيو سولا El Patio Sola : البداية من 7.9 مليون جنيه، نصف تشطيب، مقدم 5% وتقسيط 8 سنوات تمتد إلى 10، طرح حالي للمرحلة الأولى

وتظهر المقارنة أن فارق 2.5 مليون جنيه بين الجار ومايان يشتري في الحقيقة عامل واحد هو الزمن، فالمشتري في الأول ينتظر حتى نهاية 2028 بينما يستلم في الثاني قبل نهاية سنة التعاقد نفسها.

أما الفارق بين مايان والباتيو سولا فيشتري الاسم والمساحة، إذ تبدأ وحدات لافيستا من 123 متراً بتشطيب مفتوح على ذوق المالك.

المشتري الذي يدخل الشروق اليوم بميزانية محدودة ويريد مدرسة وجامعة على بعد خطوات من باب شقته سيجد طلبه عند الجار بأقل سعر في الحي.

ومن يحسب كلفة كل شهر انتظار قبل السكن أو التأجير سيجد في نموذج مايان ما يبرر فارق السعر كاملاً.

أما من يشتري توقيع لافيستا والمساحات الواسعة فقد وضع الباتيو سولا سقف الحي عنده.

والقاسم المشترك بين الحالات الثلاث أن واجهة السويس تحديداً صارت العنوان الذي تقاس عليه أسعار الشروق كلها، ومعها يستحق أي قرار شراء في المدينة أن يبدأ بجولة واحدة على طريق السويس قبل أي مكان آخر.

أسئلة شائعة عن السكن في مدينة الشروق

ما متوسط أسعار العقارات في مدينة الشروق حالياً؟

بحسب بيانات المعروض على منصة الكبسولة العقارية في يوليو 2026، سجل متوسط سعر المتر في عموم المدينة نحو 74,650 جنيه مصري ، ويرتفع داخل الكمبوندات إلى 81,900 جنيه، فيما تبدأ أسعار الوحدات في المشاريع الجديدة على واجهة طريق السويس من 3.2 مليون جنيه.

هل مدينة الشروق مناسبة للسكن العائلي؟

تضم المدينة الجامعة البريطانية في مصر والجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق وشبكة مدارس دولية، ويقترب عدد سكانها من 500 ألف نسمة وفق تقديرات عقارماب، وهي كثافة تعني مدارس ومولات وعيادات تعمل بشكل فعلي على مدار اليوم، الأمر الذي وضعها بين أكثر مدن شرق القاهرة جذباً للأسر.

ما أقل سعر لشقة في كمبوند الجار الشروق؟

تبدأ أسعار مرحلة يورك في كمبوند الجار الشروق من 3.2 مليون جنيه لشقة غرفة واحدة بمساحة 64 متراً، كاملة التشطيب بالتكييفات ووحدات المطبخ، بمقدم 10% وتقسيط على 7 سنوات، وفق أسعار يوليو 2026.

متى تُسلَّم الوحدات في كمبوند مايان الشروق؟

يسلم كمبوند مايان الشروق وحداته خلال 6 إلى 9 شهور من التعاقد، مع إمكانية معاينة الوحدة على الطبيعة قبل الشراء، وهي أقصر فترة تسليم بين المشاريع الثلاثة المطروحة على واجهة طريق السويس.

بماذا يختلف كمبوند الباتيو سولا عن جيرانه في السعر والتشطيب؟

يقف كمبوند الباتيو سولا في الفئة الأعلى سعراً بين الثلاثة، إذ تبدأ شققه من 7.9 مليون جنيه لمساحة 123 متراً وتصل دوبلكساته إلى 21.2 مليون جنيه بأسعار يوليو 2026، وتسلم وحداته نصف تشطيب على عكس جاريه، مع أقل مقدم في المنطقة عند 5% وتقسيط على 8 سنوات.

ما أنظمة السداد المتاحة في كمبوندات الشروق الجديدة؟

تتراوح المقدمات بين 5% في الباتيو سولا و10% في الجار ومايان، فيما تمتد فترات التقسيط من 7 سنوات في الجار إلى 10 سنوات كاملة في مايان، مع خيار يصل إلى 10 سنوات في الباتيو سولا أيضاً، وفق القوائم المعلنة في يوليو 2026.