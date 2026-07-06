مدمن مخدرات ومضطرب نفسيا .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بـ15 مايو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بأنه عقب توجهه لقسم شرطة 15مايو لمتابعة تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحة فوجئ بقيام عدد من الأشخاص بإختطافه من مسكنه وإحتجازه بإحدى المصحات النفسية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 15مايو) وتبين أنه معروف بأوساط المحيطين به بإضطرابه النفسى، وبسؤال (والده - مقيم بذات العنوان)، أفاد بأن نجله من متعاطى المواد المخدرة ويعانى من عدم إتزان نفسى وقام بإيداعه أكثر من مرة بمصحات علاج نفسى على مدار الثلاث أعوام السابقة، ونفى تعرض نجله للإختطاف حيث أنه بتاريخ 31 مايو المنقضى حدث لنجله حالة إضطراب نفسى شديد فقام بإصطحابه لإحدى المصحات النفسية بالجيزة عنوة، وخرج عقب ذلك ولا يعلم مكان تواجده.

أمكن تحديد مكان تواجد المذكور بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه خشية قيام أهليته بإيداعه بإحدى المصحات مرة أخرى، وتبين عدم صدور أية أحكام قضائية لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

