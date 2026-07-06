خطة مبتكرة تفتح أبواب "متحف التحرير" لعهد جديد في ذكراه الـ 125

قال الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إننا نُعد خطة متكاملة لتنفيذ افتتاح جديد داخل المتحف المصري بالتحرير خلال شهر نوفمبر 2027، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بمرور 125 عامًا على افتتاح الصرح الأثري العريق الذي يُعد أحد أهم وأقدم المتاحف الأثرية في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء مع محررى ملف السياحة والآثار، اليوم بمتحف الحضارة بالفسطاط، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي وقيادات الوزارة.

تنظيم سوق الشقق الفندقية



أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تتجه نحو تنظيم سوق الشقق الفندقية بشكل كامل، مشددًا على أنه خلال عام واحد لن يُسمح لأي مالك شقة فندقية باستقبال سائحين دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة السياحة والآثار.

قال شريف فتحي، أننا نستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان خضوع جميع أماكن الإقامة السياحية للرقابة والمعايير المعتمدة.، مؤكداً أن تنظيم هذا القطاع يمثل جزءًا من خطة تطوير المنظومة السياحية المصرية، بما يضمن توفير إقامة آمنة ومتميزة للزوار، ويحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري، ويعزز ثقة السائحين في الخدمات المقدمة داخل مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكداً حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات السياحية، خاصة في القطاع الفندقي، من خلال توفير حوافز ومبادرات داعمة تسهم في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري وترفع من قدرته التنافسية على المستوى الدولي.