كنوز جديدة تخرج من باطن الأرض.. اكتشافات أثرية تكشف أسرار الحياة في مصر

تشهد الاكتشافات الأثرية في مصر زخماً متواصلاً يعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور، بعدما أعلنت البعثات الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن كشفين جديدين في كل من محافظة الوادي الجديد ومدينة مارينا العلمين.

وتواصل البعثات الأثرية المصرية تحقيق إنجازات جديدة تعزز مكانة مصر باعتبارها واحدة من أغنى دول العالم بالتراث الحضاري، بعدما كشفت أعمال التنقيب في كل من محافظة الوادي الجديد ومدينة مارينا العلمين عن اكتشافات أثرية مهمة تعود إلى العصرين البيزنطي والروماني، لتضيف فصولًا جديدة إلى تاريخ مصر القديم، وتكشف عن تفاصيل دقيقة للحياة الدينية والسكنية والعسكرية والاقتصادية في تلك الفترات.

مدينة بيزنطية متكاملة في الوادي الجديد

كشف صبري فرج، مدير عام آثار الواحات البحرية، أن البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار نجحت في اكتشاف مدينة سكنية متكاملة بمنطقة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي، وشُيدت مبانيها من الطوب اللبن، إلى جانب العثور على كنيسة ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.

وأوضح أن الاكتشاف يضم شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى حصن دفاعي يتميز بأسوار سميكة وأبراج للمراقبة، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التخطيط العمراني والهندسي الذي شهدته المنطقة خلال تلك الحقبة التاريخية.

وقال فرج إن أعمال الحفائر أسفرت أيضًا عن الكشف عن منازل واسعة تضم أفرانًا للخبز ومطابخ وأدوات للطحن، بما يقدم صورة متكاملة عن تفاصيل الحياة اليومية لسكان المدينة.

عملات ذهبية ونقوش يونانية وقبطية

ولفت مدير عام آثار الواحات البحرية إلى العثور على أكثر من 200 قطعة فخارية تحمل كتابات باللغتين اليونانية والقبطية، إلى جانب مجموعة من العملات البرونزية والذهبية، مؤكدًا أن هذه المكتشفات تمثل وثائق أثرية مهمة تسلط الضوء على الأنشطة الاقتصادية والدينية والإدارية التي شهدتها المدينة.

وأكد أن الكشف يجمع بين عناصر الحياة السكنية والدفاعية والدينية والاقتصادية، فضلاً عن احتوائه على وثائق مكتوبة توفر مادة علمية ثرية للباحثين في تاريخ مصر خلال العصر البيزنطي.

مارينا العلمين.. مقابر رومانية تكشف مزيجًا حضاريًا فريدً

في سياق متصل، أكد محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، أن مدينة مارينا العلمين تُعد واحدة من أهم المدن الأثرية على الساحل الشمالي الغربي، وكانت من أبرز الموانئ التي لعبت دورًا مهمًا في تصدير المنتجات المصرية خلال العصر الروماني.

وأوضح أن أعمال التنقيب داخل المدينة كشفت حتى الآن عن 44 مقبرة أثرية، تتميز بتنوع تصميماتها واختلاف أساليب الدفن بها، وهو ما يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة.

مقتنيات ذهبية تكشف ثراء أصحاب المقابر

وقال عبد البديع إن أحدث الاكتشافات داخل مقابر مارينا العلمين تضمنت العثور على مقتنيات وحلي ذهبية، إضافة إلى مقابر منحوتة بتصميمات معمارية متميزة تمزج بين الطراز المصري القديم والطراز الروماني، بما يعكس التفاعل الحضاري الذي شهدته مصر خلال العصر الروماني.

اكتشافات تعزز مكانة مصر الأثرية عالميًا

وتؤكد هذه الاكتشافات الأثرية الجديدة نجاح جهود البعثات المصرية في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية، كما تسهم في إثراء الدراسات التاريخية والأثرية، وتعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، من خلال إبراز التنوع الحضاري الذي شهدته البلاد عبر مختلف العصور.