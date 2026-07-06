ترامب: الرئيس الصيني يزور البيت الأبيض سبتمبر المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينج، في حوالي 24 سبتمبر المقبل، وهو ما يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ذلك الشهر.

وطرح ترامب هذا التاريخ خلال حديثه عن بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، وذلك خلال فعالية أقيمت اليوم الإثنين، مشيرًا إلى احتمال زيارة الرئيس الصيني كسبب لبناء هذه القاعة الجديدة.

وأجرى الرئيس الأمريكي زيارة إلى بكين في مايو الماضي، التقى خلالها بنظيره الصين وعدد من المسئولين، وبحث خلال الزيارة عدد من الملفات الهامة على رأسها الحرب ضد إيران والملفات التجارية.