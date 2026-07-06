روما تستضيف الجولة المقبلة بين لبنان وإسرائيل منتصف يوليو.. وعون يلتقي ترامب

أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد الأسبوع المقبل 15-16 يوليو في روما.

وسيعقد الاجتماع على مستوى السفراء، كما أشار سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو.

ووقعت لبنان وإسرائيل اتفاق إطاري يتضمن انتشار الجيش اللبناني في مناطق ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية لمتابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية، بينما يرتبط استكمال الانسحاب الإسرائيلي بإجراءات تتعلق بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.