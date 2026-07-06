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فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026

كرة نهائي كأس العالم 2026
كرة نهائي كأس العالم 2026
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونشر "فيفا" عبر موقعه الرسمي صور الكرة المخصصة للمباراة الختامية، المقرر إقامتها على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وعلى صعيد المنافسات، واصل منتخب النرويج كتابة التاريخ بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على البرازيل بهدفين دون رد في دور الـ16.

تأهل إنجلترا 

كما حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في الدور ذاته عقب انتصار مثير على المكسيك بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أزتيكا".

وبذلك، اكتمل حتى الآن تأهل 4 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، فيما لا تزال 4 مقاعد أخرى بانتظار الحسم.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يوم الخميس 9 يوليو على ملعب "بوسطن" في الولايات المتحدة، بينما يلتقي منتخب النرويج مع إنجلترا فجر الأحد 12 يوليو على ملعب "هارد روك"، في مواجهة أوروبية مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

فيفا كأس العالم الولايات المتحدة

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