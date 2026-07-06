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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز أمان وموثوقية المصادر المشعة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز أمان وموثوقية المصادر المشعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز أمان وموثوقية المصادر المشعة
أ ش أ

انطلقت في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اليوم /الإثنين/ أعمال الاجتماع الدولي المخصص لمراجعة وتطوير آليات تطبيق "مدونة قواعد السلوك بشأن أمان وأمن المصادر المشعة"، وذلك تحت شعار بارز رفعه المشاركون: "الالتزام في مرحلة العمل" .
وذكرت الوكالة - في بيان اليوم - أن هذا الحدث الرفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لضمان أعلى مستويات الحماية والأمن للمواد والمصادر المشعة المستخدمة في شتى المجالات السلمية، مثل الطب، الصناعة، والبحث العلمي، ومنع وصولها إلى أيدي جهات غير مصرح لها أو إساءة استخدامها.

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA مراجعة وتطوير آليات تطبيق تعزيز التعاون الدولي

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