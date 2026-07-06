لجنة الاستئناف في الفيفا ترفض طعن بلجيكا

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طعن بلجيكا على قرار تعليق إيقاف فولارين بالوغون لمباراة واحدة.



واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستئناف غير مقبول لأن بلجيكا ليست طرفا في الإجراءات ولا يحق لها استئناف القرار.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد السماح لمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وقال ترامب: "شكرًا لفيفا على سماحهم لفولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا. لقد كان طرده بالبطاقة الحمراء قرارًا ظالمًا".

وكان فيفا قد علق ايقاف الأمريكي بالوجون ومنحه حق المشاركة في مباراة بلجيكا القادمة في دور الستة عشر.