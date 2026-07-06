معلق مباراة البرتغال وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الإسباني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب "دالاس".

ويقود منتخب البرتغال المدير الفني روبرتو مارتينيز، بقيادة نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، بينما يدخل منتخب إسبانيا اللقاء تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، مع الاعتماد على موهبته الشابة لامين يامال.

واستهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على السعودية برباعية نظيفة، ثم تغلب على أوروجواي بهدف دون رد في ختام دور المجموعات، قبل أن يحجز مقعده في دور الـ16 بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32.

في المقابل، بدأ منتخب البرتغال مشواره بالتعادل 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية، ثم اكتسح أوزبكستان بخماسية نظيفة، وتعادل سلبيًا مع كولومبيا، قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 في دور الـ32.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة إسبانيا والبرتغال

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1 بتعليق عصام الشوالي، كما تذاع أيضًا على قناة beIN Sports Max 3 بصوت المعلق حسن العيدروس.