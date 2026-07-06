تشكيل إسبانيا أمام البرتغال في دور الـ16 بكأس العالم 2026

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة البرتغال، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم الشاب لامين يامال، إلى جانب داني أولمو وميكيل أويارزابال في الخط الأمامي، بينما يقود رودري خط الوسط.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى:

أوناي سيمون.



خط الدفاع:

بيدرو بورو.

إيمريك لابورت.

باو كوبارسي.

مارك كوكوريلا.



خط الوسط:

بيدري.

رودري.

أليكس باينا.



خط الهجوم:

داني أولمو.

لامين يامال.

ميكيل أويارزابال.



بدلاء إسبانيا: ديفيد رايا، خوان جارسيا، بوبيل، أليخاندرو جريمالدو، إريك جارسيا، ماركوس يورينتي، ميكيل ميرينو، فابيان رويز، جافي، مارتن زوبيميندي، فيران توريس، يريمي بينو، نيكو ويليامز، فيكتور مونوز، بورخا إجليسياس.