رسميا.. الزمالك يستعيد هشام السبكي لتدعيم حراسة يد الكوماندوز

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في استعادة خدمات هشام السبكي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد، ليعود مجددًا إلى صفوف "الكوماندوز" بداية من الموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق وحصد البطولات المحلية والقارية.



وجاء توقيع هشام السبكي على عقود عودته إلى القلعة البيضاء خلال الجلسة التي جمعته بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والتي شهدت الاتفاق على جميع تفاصيل العقد الجديد، وحسم ملف عودته إلى بيته بنجاح.

وكان هشام السبكي قد خاض تجربة بقميص نادي سموحة السكندري استمرت لمدة موسمين، قدم خلالها مستويات مميزة، قبل أن يقرر مسؤولو الزمالك استعادته مجددًا للدفاع عن عرين الفريق، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مركز حراسة المرمى، خاصة أن مسيرته مع القلعة البيضاء شهدت التتويج بـ18 بطولة محلية وقارية.

وتأتي هذه الصفقة كخطوة قوية من مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم استقرار فريق كرة اليد، وتوفير عناصر مميزة وخيارات قوية في مركز حراسة المرمى، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.