برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر ليصل إلى نحو 79%؛ يمثل تحديًا صحيًا خطيرًا، يتطلب تدخلًا فوريًا وحزمة إجراءات صارمة لإعادة ضبط منظومة الولادة في البلاد.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه النسبة غير المسبوقة تعكس وجود خلل في الممارسات الطبية داخل بعض المنشآت الصحية، سواء من حيث التوسع غير المبرر في إجراء العمليات القيصرية أو ضعف التوعية بمخاطرها مقارنة بالولادة الطبيعية.

الاعتماد المفرط على الولادة القيصرية دون داعٍ طبي

وأضاف أن الاعتماد المفرط على القيصرية دون داعٍ طبي واضح؛ يترتب عليه آثار سلبية مباشرة على صحة الأم والطفل، فضلًا عن زيادة الضغط على المنظومة الصحية وارتفاع معدلات المضاعفات الطبية على المدى البعيد.

إجراء القيصرية إلا في الحالات الطبية الضرورية

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق رقابة صارمة على المستشفيات الخاصة، ووضع ضوابط واضحة تحد من إجراء القيصرية إلا في الحالات الطبية الضرورية فقط، إلى جانب تعزيز برامج تدريب الأطباء على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة.

أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية

وأشار إلى أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأسر حول الولادة القيصرية، مؤكدًا أن القرار الطبي يجب أن يُبنى على أسس علمية بحتة بعيدًا عن أي اعتبارات تجارية.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية لحماية صحة الأمهات والأطفال، داعيًا إلى استراتيجية واضحة تعيد التوازن بين الولادة الطبيعية والقيصرية وفق المعايير الطبية العالمية.