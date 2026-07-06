قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال
عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي
فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%
لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد
غدا .. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير
حسام حسن: اللاعبون جاهزون لمواجهة الأرجنتين.. واعتدنا التعامل مع ضغط المباريات
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة والرطبة حتى هذا الموعد
تراجع بقوة .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن
فنزويلا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 3535 قتيلاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر ليصل إلى نحو 79%؛ يمثل تحديًا صحيًا خطيرًا، يتطلب تدخلًا فوريًا وحزمة إجراءات صارمة لإعادة ضبط منظومة الولادة في البلاد.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه النسبة غير المسبوقة تعكس وجود خلل في الممارسات الطبية داخل بعض المنشآت الصحية، سواء من حيث التوسع غير المبرر في إجراء العمليات القيصرية أو ضعف التوعية بمخاطرها مقارنة بالولادة الطبيعية.

الاعتماد المفرط على الولادة القيصرية دون داعٍ طبي

وأضاف أن الاعتماد المفرط على القيصرية دون داعٍ طبي واضح؛ يترتب عليه آثار سلبية مباشرة على صحة الأم والطفل، فضلًا عن زيادة الضغط على المنظومة الصحية وارتفاع معدلات المضاعفات الطبية على المدى البعيد.

 إجراء القيصرية إلا في الحالات الطبية الضرورية 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق رقابة صارمة على المستشفيات الخاصة، ووضع ضوابط واضحة تحد من إجراء القيصرية إلا في الحالات الطبية الضرورية فقط، إلى جانب تعزيز برامج تدريب الأطباء على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة.

 أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية

وأشار إلى أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأسر حول الولادة القيصرية، مؤكدًا أن القرار الطبي يجب أن يُبنى على أسس علمية بحتة بعيدًا عن أي اعتبارات تجارية.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية لحماية صحة الأمهات والأطفال، داعيًا إلى استراتيجية واضحة تعيد التوازن بين الولادة الطبيعية والقيصرية وفق المعايير الطبية العالمية.

القيصريات مجلس النواب الولادة القيصرية صحة الأمهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

المتهم

مشى عكس الاتجاه.. القبض على سائق سيارة نقل بالجيزة

صورة أرشيفية

قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل شابا غرق في مياه بحر شبين بالمحلة

حملات سلامة الغذاء بالغربية

ضبط 17.4 ألف قطعة جيلي مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالغربية

بالصور

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

المزيد