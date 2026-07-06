قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ21 من دورة المقبلين على الزواج
برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات
مساعد الخارجية الأسبق: زيارة ماكرون لسوريا تهدف لاستعادة فرنسا لدورها في المنطقة
بسبب حادث دراجة نارية.. القبض على طرقى مشاجرة ببنى سويف
الحصار الأمريكي مستمر.. انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء كوبا
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب العقارية تقرر مد فترة تقديم الإقرارات لنهاية سبتمبر المقبل

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة رامي يوسف، مساعد وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية و القائم بأعمال رئيس المصلحة؛ عن مد فترة تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026.

وجاءت تلك الاجراءات في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من تقديم إقرارات الضريبة العقارية.

قالت مصلحة الضرائب العقارية خلال موقعها الرسمية، إن أهمية تلك المبادرة  بتقديم الاقرار  للاستفادة من الخصم من الضريبة بنسبه ٢٥٪؜ للسكني و١٠٪؜ لغير السكني ولو تم السداد تحت الحساب هتستفيد من خصم إضافي بنسبه ٥٪؜ .
كما تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير في حاله سداد الضريبه عن السنوات السابقه من خلال التطبيق الإلكتروني.

أوضحت أنه إذا كانت القيمة السوقية للوحده المستعمله كسكن خاص أقل من 8 ملايين جنيه، فيمكن للمواطن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار، وفقًا لأحكام القانون، للاستفاده من هذا الاعفاء .

وللرد على جميع الاستفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 17848، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، للحصول على الدعم والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بتقديم الإقرار والإعفاءات الضريبية.

الضرائب العقارية وزارة المالية تقديم إقرارات الضرائب العقارية اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

مروي اللبنانية

مروى اللبنانية.. «إيقاع العودة» حين تتحول الأغنية إلى حكاية عشق متجددة

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار علي البحر

خالد منتصر ومحمد رمضان

أزمة مؤلف مسلسل محمد رمضان.. خالد منتصر يعلق: «البداية بقت بالنجم مش بالسيناريو»

بالصور

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد