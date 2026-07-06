الضرائب العقارية تقرر مد فترة تقديم الإقرارات لنهاية سبتمبر المقبل

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة رامي يوسف، مساعد وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية و القائم بأعمال رئيس المصلحة؛ عن مد فترة تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026.

وجاءت تلك الاجراءات في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من تقديم إقرارات الضريبة العقارية.

قالت مصلحة الضرائب العقارية خلال موقعها الرسمية، إن أهمية تلك المبادرة بتقديم الاقرار للاستفادة من الخصم من الضريبة بنسبه ٢٥٪؜ للسكني و١٠٪؜ لغير السكني ولو تم السداد تحت الحساب هتستفيد من خصم إضافي بنسبه ٥٪؜ .

كما تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير في حاله سداد الضريبه عن السنوات السابقه من خلال التطبيق الإلكتروني.

أوضحت أنه إذا كانت القيمة السوقية للوحده المستعمله كسكن خاص أقل من 8 ملايين جنيه، فيمكن للمواطن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار، وفقًا لأحكام القانون، للاستفاده من هذا الاعفاء .

وللرد على جميع الاستفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 17848، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، للحصول على الدعم والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بتقديم الإقرار والإعفاءات الضريبية.