وزير المالية: إقبال كبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية

قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا اعتمدنا العديد من التسهيلات لدعم مجتمع الأموال، بالإضافة إلى توفير التسهيلات للعديد من القطاعات لدعم المنافسة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه تم تجديد لقانون المنازعات الضريبية، وذلك يسهم في حب العديد من النزاعات.

واسترسل: تم مد فترة ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوما، بدلا من 30 يوما، متابعا: أطلقنا تطبيق هاتفي خاص بالضريبة العقارية، وهو الأول في مصر.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تبسيط وتسهيل وتحسين الخدمات وهناك تجاوب واضح من المواطنين والكل مستفيد من تلك الخدمات، سواء الدولة أو الممول.