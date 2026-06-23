إطلاق موبايل ابلكيشن لخدمات الضرائب العقارية

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون توريد نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة، متابعا أن هناك قوانين ضريبية ومالية لدعم الاستثمار وتعزيز كفاءة الموارد.

وتابع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يوافق على ست المشروعات قوانين ضريبيه وماليه لدعم الاستثمار وتعزيز كفاءه الموارد.

وأكمل سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون ساهم في تخفيف العبء عن اللجان الطعن الضريبي والمحاكم، لافتا إلى أن القانون يعمل على تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسه المنازعات.

وأشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الهدف هو السعي للوصول الى تسويات توافقيه تحقق العداله الضريبيه الناجزة، متابعا أن تم حل 30 ألف قضية كان بها منازعات خلال الفترة الماضية.

وأكمل أن القانون هدفه دعم جهود الدولة في تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية.

وتابع أن اطلاق موبايل ابلكيشن لخدمات الضرائب العقارية يمكن المستخدم من تقديم الإقرارات والدفع وطلب الاعفاء الكترونيا.