حاول يسرق هاتفه.. سقوط لص تعدى على شخص بسلاح أبيض بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض حال منعه من محاولة سرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 / الجارى وحال سيره بدائرة قسم شرطة المرج قام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة هاتفه المحمول وحال محاولته تصويره قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





