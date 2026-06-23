العثور على جثة مسن متوفى في شقته بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان مسن عُثر عليه متوفى داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، بعد تغيب قاطنها المسن عن الظهور لعدة أيام.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المسن داخل الشقة في حالة تحلل، نتيجة وفاته منذ عدة أيام.



وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتويات المسكن، ما يرجح أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات النهائية.