عايز يزود الإيجار.. مالك محل ونجله يعتديان على مستأجر بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص ونجله بالتهجم على المحل خاصته وتحطيم محتوياته بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من القائم على النشر (مستأجر أحد المحال الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (مالك المحل المشار إليه ، ونجله) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة" ، وقيامهما بتكسير بعض محتويات المحل المشار إليه لرغبتهما فى زيادة القيمة الإيجارية ورفضه ذلك .





أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





