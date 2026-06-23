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تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع
مصطفي رجب

قررت محكمة مدني القاهرة، المنعقدة في محكمة العباسية، تغريم شركة أوبر مبلغ مالي وقدره 10 ملايين جنيه على خلفية حادث وفاة حبيبة  الشماع.


تفاصيل القضية 

كانت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس سائق المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 5 سنوات لتعاطيه المخدرات وإلغاء رخصة القيادة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وبراءته من تهمة الشروع في القتل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إلى وجدانها وارتاح ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، كما انطلق المتهم بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها بخفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

وتابعت المحكمة أن المتهم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس.

شركة أوبر 10 ملايين جنيه حبيبة الشماع

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