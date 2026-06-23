غير حقيقي.. الداخلية تكشف حقيقة بيع محطة وفود للسولار بالسوق السوداء فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام القائمين على إحدى محطات الوقود بالشرقية بتجميع الوقود بإستخدام سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعه بالسوق السوداء.







بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) ، وبسؤاله أقر بقيامه بتجميع الوقود لتوصيله لأحد المخابز بدائرة المركز .





وبإستدعاء القائم على إدارة المحطة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبسؤاله أقر بقيامه بصرف السولار للمخبز المشار إليه بموجب خطاب رسمى من الجهات المعنية بالمحافظة (قدم ما يفيد ذلك)، وبإستدعاء المدير المسؤل عن المخبز (مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) ، وبسؤاله أيد ذلك .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





