20 يوليو.. بشرى سارة من المالية لملايين المصريين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة اعتباراً من 20 يوليو الحالي.

وأكد الوزير أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مع استهداف ربط هذه الزيادة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تضمنت قرارات جوهرية لرفع العبء عن كاهل الموظفين، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

الحد الأدنى للدخل: ارتفع رسمياً ليصبح 8 آلاف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

العلاوة الدورية: إقرار 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به.

الحافز الإضافي: زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.

حوافز استثنائية لقطاعي التعليم والصحة

وشهدت القرارات الجديدة تركيزاً كبيراً على دعم قطاعي الصحة والتعليم، وجاءت تفاصيل الحوافز على النحو التالي:

1. قطاع التعليم (يستفيد منه مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر):

1000 جنيه شهرياً "حافز تدريس إضافي" للمعلمين يُصرف مع بداية العام الدراسي الجديد.

2000 جنيه "حافز تميز" للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية للقطاع تصل إلى 14 مليار جنيه.

2. القطاع الطبي (يستفيد منه 640 ألفاً من العاملين بالقطاع):

750 جنيهاً شهرياً "زيادة إضافية" للعاملين بالقطاع الطبي.

رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءاً من أول يوليو الحالي، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه.

جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لـ 3 أشهر

من جانبه، حدد الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، المواعيد الرسمية لصرف المرتبات والمستحقات المتأخرة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للشهور الثلاثة المقبلة وفقاً للجدول التالي:

الشهر تاريخ بدء صرف المرتبات أيام صرف المتأخرات يوليو 20 يوليو 8، 9، 12 يوليو أغسطس 23 أغسطس 6، 9، 10 أغسطس سبتمبر 24 سبتمبر 8، 9، 10 سبتمبر

تنويه هام من وزارة المالية:

وأهاب رئيس قطاع الحسابات بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكداً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، ووفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.