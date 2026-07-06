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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

20 يوليو.. بشرى سارة من المالية لملايين المصريين

أجور
أجور
قسم الخدمات

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة اعتباراً من 20 يوليو الحالي.

وأكد الوزير أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مع استهداف ربط هذه الزيادة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تضمنت قرارات جوهرية لرفع العبء عن كاهل الموظفين، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

الحد الأدنى للدخل: ارتفع رسمياً ليصبح 8 آلاف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

العلاوة الدورية: إقرار 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به.

الحافز الإضافي: زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.

ضوابط أجور العاملين

حوافز استثنائية لقطاعي التعليم والصحة

وشهدت القرارات الجديدة تركيزاً كبيراً على دعم قطاعي الصحة والتعليم، وجاءت تفاصيل الحوافز على النحو التالي:

1. قطاع التعليم (يستفيد منه مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر):

1000 جنيه شهرياً "حافز تدريس إضافي" للمعلمين يُصرف مع بداية العام الدراسي الجديد.

2000 جنيه "حافز تميز" للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية للقطاع تصل إلى 14 مليار جنيه.

2. القطاع الطبي (يستفيد منه 640 ألفاً من العاملين بالقطاع):

750 جنيهاً شهرياً "زيادة إضافية" للعاملين بالقطاع الطبي.

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءاً من أول يوليو الحالي، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه.

جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لـ 3 أشهر

من جانبه، حدد الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، المواعيد الرسمية لصرف المرتبات والمستحقات المتأخرة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للشهور الثلاثة المقبلة وفقاً للجدول التالي:

الشهرتاريخ بدء صرف المرتباتأيام صرف المتأخرات
يوليو20 يوليو8، 9، 12 يوليو
أغسطس23 أغسطس6، 9، 10 أغسطس
سبتمبر24 سبتمبر8، 9، 10 سبتمبر

تنويه هام من وزارة المالية:

زيادات غير مسبوقة للأجور في الموازنة الجديدة.. وخبير اقتصادي يوضح

وأهاب رئيس قطاع الحسابات بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكداً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، ووفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

المرتبات أجور العاملين زيادة المرتبات الحماية الاجتماعية العلاوة الدورية

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