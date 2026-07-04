الأرصاد تكشف ملامح طقس الأسبوع.. رطوبة مرتفعة وأجواء شديدة الحرارة نهاراً

​أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 4 يوليو وحتى الأربعاء 8 يوليو 2026، موضحةً المؤشرات الجوية والظواهر المصاحبة لهذه الفترة وفقاً لما أظهرته خريطة التنبؤات.

​الحالة العامة للطقس

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة طقساً مائلاً للحرارة رطباً في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطباً خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويعود ليكون مائلاً للحرارة رطباً خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 1 إلى 3 درجات مئوية عن النِسب المتوقعة.

​الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 حتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط الرياح: يُتوقع نشاط الرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية طوال الفترة الممتدة من السبت إلى الأربعاء.

​درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة)

و​تتراوح درجات الحرارة المقدرة في الظل مقارنة بالحرارة المحسوسة الفعلية على النحو التالي:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتأرجح الحرارة العظمى في الظل بين 36 و37 درجة مئوية، في حين تصل المحسوسة إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى في الظل ما بين 30 و31 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة لتصل إلى 33 أو 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى في الظل بين 37 و38 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى 39 و40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تشهد المنطقة الأجواء الأشد حرارة، حيث تتراوح العظمى في الظل بين 42 و44 درجة مئوية، وتصل الحرارة المحسوسة إلى قيم تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها للاطلاع على أي تغيرات قد تطرأ على الحالة الجوية.