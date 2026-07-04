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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أداة للقتل والتدمير ..رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى تشريعات وقائية للذكاء الاصطناعي ولجنة برلمانية متخصصة في التحول الرقمي

فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني
فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد فيصل عاطف مثقال الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي فرضت تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تحولت في بعض الحالات إلى أدوات للقتل والتدمير والمراقبة، الأمر الذي يستوجب وضع تشريعات حديثة تواكب هذا التطور وتحمي أمن المجتمعات.

وشدد الفايز على ضرورة سن تشريعات قانونية وقائية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتتصدى لنشر المحتوى الذي يستهدف الإرهاب والتطرف، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسانية وتحقيق التنمية، بعيدًا عن الاستخدامات التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعا إلى إنشاء لجنة برلمانية متخصصة تُعنى بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة المخرجات التشريعية، وتمكين البرلمانات من مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وفي الشأن السياسي، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة البرلمانية لتعزيز الحوار بين الدول، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الأردنية تمثل نموذجًا في ترسيخ قيم الاعتدال والحوار وبناء جسور التعاون.

 ممارسات الاحتلال في غزة والضفة ضد الإنسانية وتولد العنف والكراهية

 

كما أدان الفايز الممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنها تمثل ممارسات ضد الإنسانية، وتسهم في تغذية العنف والكراهية وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية إنجاح الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، عقب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا تقدير الجمعية للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم جهود السلام، وقال: "نعلم الدور الذي تقوم به الأردن في صنع السلام، وكل التقدير لما قدمته وتقدمه في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة . 

فيصل عاطف مثقال الفايز مجلس الأعيان الأردني التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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