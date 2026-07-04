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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق مساراً تدريبياً للقانونيين في الذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس تطلق مساراً تدريبياً للقانونيين في الذكاء الاصطناعى ضمن مشروع STEP UP
جامعة عين شمس تطلق مساراً تدريبياً للقانونيين في الذكاء الاصطناعى ضمن مشروع STEP UP
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن إطلاق المسار التدريبي المتخصص "البحث القانوني الرقمي والذكاء الإصطناعي في العمل القضائي"، ضمن مشروع STEP UP، ليكون جسراً ينقل القانونيين من العمل الورقي التقليدي إلى عصر التحليلات الذكية والتكنولوجيا الرقمية، حيث لم يعد السؤال عن كيفية تطبيق القانون فقط، بل عن كيفية إستخدام الأدوات الرقمية لصنع عدالة أسرع وأدق، وهو ما يجعل هذا المسار فرصة حقيقية لتخريج جيل جديد من المحامين والمستشارين القادرين على مواكبة العصر.

يهدف المسار إلى تأهيل المشاركين في مجالات حيوية تشمل البحث القانوني الرقمي المتقدم، مع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا والدعم القضائي، بالإضافة إلى مهارات تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي والتحقق من دقتها، إلى جانب التوعية بحماية البيانات والخصوصية في البيئة القانونية، والجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدام التقنيات الذكية، ليكون الخريج على دراية كاملة بحدود المسؤولية المهنية إلى جانب كفاءته التقنية.

كما يوفر المسار مزايا مهمة، منها الحصول على شهادة معتمدة من نوع Micro-Credential، وتدريب عملي على حالات واقعية تحاكي سوق العمل، مما يؤهل المشاركين للانخراط في مجالات LegalTech المتنامية، والأهم أن المسار يحول المحامي التقليدي إلى قانوني رقمي قادر على الابتكار، وهو تحول يجعل صاحبه مطلوباً بشدة في سوق العمل المستقبلي.

جدير بالذكر أن المسار مفتوح للمحامين والمستشارين، وأعضاء الجهات القضائية، والباحثين وطلاب الدراسات العليا، وكل المهتمين بالتحول الرقمي في المجال القانوني، فالجميع مدعوون للمشاركة في هذه التجربة التي تعيد تشكيل العمل القانوني، لأن المستقبل يبنى اليوم بجهود من يمتلكون الجرأة على التغيير والتميز في العصر الرقمي.

جامعة عين شمس الذكاء الإصطناعي البحث القانوني الرقمي العمل القضائي مواكبة العصر

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