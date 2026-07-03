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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 ومترين، واتجاه رياح غربية إلى شمالية غربية.

وأوضحت أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

ولفتت إلى أن حالة خليجي السويس والعقبة ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 24

العاصمة الجديدة 37 39 23

6 اكتوبر 37 39 24

بنهــــا 36 38 24

دمنهور 35 37 23

وادى النطرون 36 38 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 32 35 22

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 35 37 23

دمياط 31 34 23

بورسعيد 32 35 25

الإسماعيلية 38 40 23

السويس 37 39 24

العريش 33 36 23

رفح 32 35 22

رأس سدر 34 37 25

نخل 35 37 20

كاترين 32 34 16

الطور 33 35 26

طابا 34 36 22

شرم الشيخ 38 40 29

الغردقة 38 40 28

الاسكندرية 31 34 23

العلمين الجديدة 30 33 22

مطروح 29 32 22

السلوم 32 35 22

سيوة 37 39 23

رأس غارب 38 40 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

شلاتين 37 39 27

حلايب 35 37 25

أبو رماد 36 38 25

مرسى حميرة 36 38 25

أبرق 37 39 26

جبل علبة 37 39 26

رأس حدربة 35 37 25

الفيوم 37 39 23

بني سويف 37 39 23

المنيا 38 40 23

أسيوط 38 40 24

سوهاج 39 41 26

قنا 42 43 28

الأقصر 41 42 27

أسوان 42 43 28

الوادى الجديد 41 42 28

أبوسمبل 42 43 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 46 32

الرياض 45 29

المنامة 40 31

أبوظبى 41 30

الدوحة 41 32

الكويت 46 31

دمشق 37 18

بيروت 30 26

عمان 30 19

القدس 29 20

غزة 30 24

بغداد 44 28

مسقط 34 29

صنعاء 31 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 31 24

تونس 32 23

الجزائر 26 19

الرباط 35 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 18

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 38 28

نيودلهى 37 29

جاكرتا 34 23

بكين 35 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 27 21

أثينا 32 23

روما 34 20

باريس 31 16

مدريد 38 21

برلين 23 13

لندن 27 16

مونتريال 30 20

موسكو 23 15

نيويورك 37 26

واشنطن 38 27

نواكشوط 30 24

أديس أبابا 24 14

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شديد الحرارة شبورة

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