بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,4%، ليستقر بذلك عند 18.400,27 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20″"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,43 % إلى 1.352,61 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,28 % إلى 1.313,16 نقطة.

من جانبه.. سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,24% إلى 1.835,47 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاض بنسبة 0,94 % إلى 17.556,32 نقطة، وبنسبة 0,89% إلى 15.806,37 نقطة، على التوالي.

وتجاوزت التداولات 54,1 مليون درهم، أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أكثر من 1.054,18 مليار درهم.