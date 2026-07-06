محمد صلاح: أتوقع فوز منتخب مصر على الأرجنتين والتأهل لربع نهائي المونديال

توقع محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، فوز منتخب مصر في مباراة الأرجنتين المنتظرة غدًا، قائلًا: “توقعت الفوز على المنتخب الأسترالي، ولا زلت عند توقعي أن المنتخب المصري سيصعد إلى دور الثمانية، وكذلك توقعت الرأس الأخضر، صحيح هو الحصان الأسود، من أحسن الفرق ولكن مش ممكن يوصل لأفضل من كده، ولكنه حديث عهد مقارنة بالمصري".

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة “النهار”، قائلًا: “أما لقاء منتخب مصر مع الأرجنتين، فيعتمد على تاريخ المنتخب المصري وخبراته المتراكمة”.

من جهته، تحدث لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، عن مباراة مصر والأرجنتين، قائلاً: "التنبؤ صعب، لكن نتمنى، بمشاعرنا والإحساس، ومن خلال الروح التي سادت طوال النسخة، إننا هنعمل شغل كويس..."

وتابع: “الحاجة التي أشعر بها أنها ستحدث، هي أن الماتش سيكون الأداء فيه كويس، على خلفية الأداء المشرف للمنتخب المصري، طول النتيجة تعتمد على وصولنا لمنطقة معينة، وخرجنا من مرحلة الأداء المشرف وبقينا في منطقة الآن المفروض تزيد طموحاتنا وتجعلنا نبذل أكبر مجهود، وده المطلوب منهم، الأداء العالي ولديهم القدرة على ذلك”.

ولفت إلى أن المنتخب الأرجنتيني هو منتخب كبير ومهم وبطل عالم 3 مرات، وصاحب خبرات كبيرة، مضيفا: “أخدوا درس من لقاء الرأس الأخضر، وبالتالي هيكونوا عاملين حساب لمصر، خاصة بعد أداء المنتخب المصري في المباريات السابقة”.